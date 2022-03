Das System Tiertransporte muss sich endlich ändern

Die österreichischen Regierung ist nun am Zug, mehr Anstrengungen zu unternehmen, um wieder Tierschutz-Vorreiter in der EU zu werden. „Andere Länder ziehen an uns vorbei. Die Niederlande, Luxemburg und auch Deutschland fordern ein Verbot von Tiertransporten in EU-Drittstaaten. Österreich diskutiert derzeit nur ein Exportverbot von Schlachttieren in Drittstaaten – aber was ist mit den Zuchttieren? Wir haben keine umfassenden Daten, wie es den Tieren in den Exportländern geht, und geben damit die Verantwortung für Tierschutz an der Grenze ab“, sagt Rosenberg.