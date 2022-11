ÖFB-Legionäre schreiben bei ihren Klubs Geschichte

ÖFB-Team bei beiden kein Thema

Mit der Bundesliga ließe sich Litauens Oberhaus nicht vergleichen. "Da ist sie schon schwächer. Nur vier von den zehn Klubs (Vilnius, Kaunas, Panevezys, Hegelmann) könnten sich in der Bundesliga durchsetzen", so Pavelic‘ Vergleich. Und was sagt Schellnegger? "Ich habe bis jetzt nur in der zweiten Liga gespielt. Wenn ich die vergleiche, würde ich sagen, dass es technisch schon viel besser ist, spielerischer, dafür weniger Hin und Her, also nicht so temporeich und körperlich hart wie in Österreich."