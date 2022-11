Crash zwischen Pkw-Lenker und Radlerin in Tirol

Am Dienstag gegen 15.30 Uhr fuhr ein Pkw-Lenker (68) auf der B171 in Wörgl, Richtung stadteinwärts. Als er an der Vogelweiderstraße abbog, übersah er eine Radfahrerin (30), die in dieselbe Richtung unterwegs war. Es kam zur folgenschweren Kollision. Die Ralderin stürzte und wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung mit erheblichen Verletzungen in das Krankenhaus Kufstein gebracht. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.