„Gemeinsam gegen Gewalt“: Infos auf Kassabon

Männerinfo von 3. Dezember bis 10. Dezember am Kassabon

Die Kampagne wendet sich dezidiert aber auch an Männer. Männerinfo unter 0800 400 777 ist ein Beratungstelefon, das Männern rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche zur Verfügung steht. Organisiert wird die Männerinfo von der Männerberatung Steiermark, getragen vom gemeinnützigen und unabhängigen Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark. Geschäftsführer Christian Scambor: „Unsere Berater hören zu und versuchen, Situationen, die sich zuspitzen, zu deeskalieren. Der Anruf ist oft ein erster Schritt zu einem persönlichen Kontakt in der Männerberatung. Wir machen Männern das Angebot, gemeinsam Ärger und Wut zu bearbeiten und die Gewaltbereitschaft abzubauen. Viele Männer sehen, dass sie sich mit ihrem Verhalten in eine Sackgasse manövrieren und durch ihr gewalttätiges Verhalten viel Leid und Schmerz verursachen - gegen ihre Partnerinnen und Kinder. Wir bieten professionelle Unterstützung an, um das eigene Verhalten nachhaltig zu verändern. Dazu arbeiten wir auch mit Opferschutzeinrichtungen und Institutionen zusammen, denn die gemeinsame, koordinierte Arbeit ist die sinnvollste Vorgangsweise bei Gewalt in der Familie.“