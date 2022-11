Russen sollen Gefallene auf Deponie entsorgt haben

Ukraine hat kein Interesse an „Grabstätten des Feindes“

Die ukrainischen Behörden beschäftigen sich offenbar nicht mit den Vorgängen auf der Deponie während der Besatzung. „Wir interessieren uns nicht für die Grabstätten des Feindes. Was uns interessiert, ist, die Leichen von Ukrainern zu finden, die hier in der Region Cherson gefoltert, getötet und in Massengräbern begraben wurden“, so ein örtlicher Beamter zum „Guardian“.