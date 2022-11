Umwelt-Oswald an mutige Naturschützer verliehen

Zum zweiten Mal wurde gestern auch ein Oswald in der Kategorie Medien vergeben: Er ging an „Steirerkrone“-Redakteurin Barbara Winkler für ihren unermüdlichen Einsatz für Klima- und Umweltthemen. „Sie hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht und knallhart nachgefragt – vor allem bei den Themen Koralm-Pumpspeicher und Verbauung der Schwarzen Sulm.“