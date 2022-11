Romeo Beckham: Liebes-Comeback mit Mia Regan

Am Wochenende postete Romeo Beckham eine Reihe von Fotos in seiner Instagram-Story, die ihn und Mia Regan mit Freunden beim Feiern zeigte. Am Ende schwärmte der Beckham-Spross über das „wundervolle“ Model, das am Samstag seinen 20. Geburtstag feierte, und veröffentlichte einige alte Fotos.