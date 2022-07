Romeo Beckham hat sich von Mia Regan getrennt

Romeo und Mia trennten sich freundschaftlich

Trotz alledem soll es zwischen dem Ex-Paar aber kein böses Blut geben, fügte der Insider hinzu. „Es ist freundschaftlich. Die beiden unterstützen sich weiterhin in ihren Karrieren.“ So soll es auch nach der Trennung noch Likes für Instagram-Postings geben, so der Insider.