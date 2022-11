Alkoholisierte 21-Jährige fährt gegen Betonpfeiler

Die 21-Jährige war gegen 23.30 Uhr auf der Glemmtalerstraße von Saalbach (Pinzgau) kommend in Richtung Hinterglemm unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve kam sie mit dem Auto von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Betonpfeiler einer Hoteleinfahrt, so die Polizei.