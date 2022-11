Linzer warnt vor neuer Phishing-Masche im Gedränge

Die Geschichte beruht auf eigenen Erfahrungen eines jungen Linzers in der „Bim“. In Absprache mit dem Sicherheitsstadtrat seiner Partei, Michael Raml, möchte der Linzer FPÖ-Gemeinderat Manuel Danner vor einer neuen Abzock-Masche per AirDrop warnen. Das ist eine Funktion bei Apple iPhones zum Teilen von Dateien, die die meisten Leute standardmäßig eingeschaltet haben, oft ohne dass ihnen das bewusst ist.