Freundin (52) monatelang kontrolliert und bedroht

Am Samstag gelang es der Frau, eine Bekannte zu informieren, die wiederum die Polizei alarmierte. Gegen 11.15 Uhr wurden die Polizisten zum Wohnhaus im Bezirk Floridsdorf gerufen. Den 48-Jährigen trafen sie im Vorgarten an. Er wurde festgenommen und befand sich am Sonntag in Haft. Der Verdächtige bestreitet die Vorwürfe.