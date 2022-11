Alko-Lenkerin (30) landete mit Pkw in einem Graben

Eine stark alkoholisierte Autolenkerin war am Samstag gegen 20.15 Uhr in Hinzenbach von der Fahrbahn abgekommen und links in einen Graben gefahren. Feuerwehrleute mussten sie aus dem Wrack befreien. Wie ein Alkomattest später zeigte, hatte die 30-Jährige 1,6 Promille im Blut. Sie erlitt beim Unfall zwar keine sichtbaren Verletzungen, wurde aber vom Roten Kreuz vorsichtshalber ins Klinikum Wels eingeliefert.