UHK Krems gelingt der Sprung an die Tabellenspitze

UHK Krems hat in der 10. Runde des Grunddurchganges der Meisterliga der Handball Liga Austria (HLA) den Sprung an die Tabellenspitze geschafft. Der Meister bezwang am Samstag die BT Füchse auswärts nach einem 9:10-Pausenrückstand noch mit 22:18 und durfte sich damit über den neunten Sieg freuen.