Japanische Edelrinder aus dem Wienerwald

Doch Zadrobilek wehrte sich und mit Hilfe der Wirtschaft erfolgreich gegen das schicksalsschwer über der Wienerwald-Alm hängende Vermarktungsverbot unter dem klingenden Namen „Kobe Beef Austria“. In Laab am Walde ist die Welt also wieder heil. Die Herde darf ganzjährig die Freiheit der Weiden genießen. Behutsam geschlachtet werden übrigens nur sechs Tiere pro Jahr.