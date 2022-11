Alles tiptop am Bauernhof in Kennelbach?

Ein Fall grober Tiervernachlässigung auf einem Hof in Kennelbach hat jüngst für große Aufregung und Empörung gesorgt: Rund 17 Mastrinder standen und lagen dort auf einem Vollspaltenboden - in ihrem eigenen Kot. Ein trockenes Plätzchen - wie per Gesetz vorgeschrieben - konnten die Tiere mit ihren verkrusteten Fellen nicht finden.