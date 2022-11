Kurz Beirat in Institut von Trump-Schwiegersohn

Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat seit wenigen Tagen eine neue Aufgabe in der Region, in der er derzeit auch beruflich einen Teil seines Lebens verbringt. Nach der Gründung von Büros in Israel, wo er erst kürzlich ein Start-up mit Ex-Spähsoftware-Chef Shalev Hulio gründete, und in Dubai wurde Kurz jetzt als einziger europäischer Vertreter in den Beirat des Abraham Accords Peace Institutes berufen. Das gab dieses am Freitag auf seiner Website bekannt.