Lange Haftstrafe wegen Messerattacke auf Freund

Täter und Opfer waren vor der Bluttat Freunde – und sind es jetzt auch noch immer. Und das obwohl die Staatsanwältin den blutigen Streit am 23. Mai vor einem Lokal in Bad Hofgastein als versuchten Mord bewertete. Der angeklagte Iraner (29) war an jenem alkoholreichem Abend mit einem Landsmann aneinander geraten – es ging um 600 Euro Schulden, die das Opfer beim Angeklagten hatte. Nach handfesten Auseinandersetzungen im und vor dem Lokal gipfelte der Streit letztlich in einer Messerattacke im Bereich des Halses und der Schulter.