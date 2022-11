E-Scooter fing während der Fahrt plötzlich Feuer

Metallgehäuse völlig aufgerissen

Welche Energie sich bei dem Brand entwickelt hat, zeigte sich beim Blick auf den Scooter: Das Metallgehäuse war völlig aufgerissen. „Wenn ein Lithium-Ionen-Akku überhitzt, löst das im Inneren eine thermische Reaktion aus, in der sich der Akku in kürzester Zeit aufheizt. Dabei kann dieser bis zu 1000 Grad heiß werden. Er bläht sich auf und fängt zu brennen an“, erklärt Einsatzleiter Philipp Braun. Besonders gefährlich ist es natürlich, wenn ein derartiger Defekt in geschlossenen Räumen auftritt, zumal neben der Hitze auch giftige Dämpfe entstehen.