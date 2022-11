Italien: 100-jährige Ungeimpfte muss Strafe zahlen

„Meine Mutter hat sich in ihrem Leben immer an alle Regeln gehalten. Wir sprechen hier von einer Hundertjährigen, die seit 2018 das Haus nicht mehr verlassen hat. Wir hielten es für das Beste, sie nicht zu impfen, gerade weil sie, abgesehen von ihrem Alter, in der Natur lebt und mit niemandem außer uns Kindern und der Betreuerin in Kontakt kommt“, betonte der Sohn von Severina Utzeri.