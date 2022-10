Italien schafft Covid-Impfpflicht für Sanitäter ab

Maskenpflicht in Krankenhäusern fällt

Das Kabinett plant, ab kommendem Dienstag auch die Maskenpflicht in Krankenhäusern fallen zu lassen, eine der letzten Anti-Pandemie-Restriktionen in Italien. Der tägliche Bericht zur Zahl der Infizierten und der Corona-Patienten in den italienischen Krankenhäusern soll mit einem wöchentlichen Bulletin ersetzt werden.