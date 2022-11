Raub, Gewalt, Diebstahl: Täter sind 13 Jahre alt

In verschiedenen Konstellationen

Angeführt wird, dass die oben genannten Personen in verschiedenen Konstellationen als Täter in Erscheinung traten, jedoch der 14-jährige Ukrainer und der 13-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf bei all diesen Taten als Beschuldigte ausgeforscht werden konnten. Nach erfolgter Entwendung der beiden PKW fuhren der 13-Jährige und der 14-Jährige mit diesen in Oberösterreich, Niederösterreich, Steiermark, Salzburg und Osttirol, wobei es zu massiven Geschwindigkeitsübertretungen und weiteren schwerwiegenden Verkehrsübertretungen kam.