Nach Taxi-Raub: „Haben nicht gefährlich gewirkt“

Die Tat erinnert an amerikanische Verhältnisse. Ein 13-jähriges Trio fuhr mit einem erbeutetem Wagen von Pettenbach bis nach Hohenzell und baute dort einen Unfall und marschierten dann in eine Bäckerei. Erst in Wels beendete die Polizei den Spuk. Die Teenager sind übrigens amtsbekannt.