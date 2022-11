Chorherr betont: „Habe nichts Unrechtes gemacht“

Der Prozess gegen den ehemaligen Grün-Politiker Christoph Chorherr sowie weitere neun Angeklagte ist am heutigen Montag am Wiener Landesgericht fortgesetzt worden. Dem früheren Rathaus-Mandatar wird zur Last gelegt, von namhaften Immobilienunternehmen Zahlungen für einen von ihm initiierten gemeinnützigen Verein gefordert bzw. angenommen haben. Chorherr wurde dabei als erster Angeklagter befragt - in seinem Statement bekräftige er, dass er sich für „nicht schuldig“ bekennt - er hätte nichts Unrechtes getan.