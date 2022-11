Chorherr musste sich harten Fragen stellen

Die Vorweihnachtszeit werden Christoph Chorherr und neun mitangeklagte Wirtschaftstreibende heuer zu einem guten Teil im Großen Schwurgerichtssaal am Wiener Landesgericht verbringen. Dem Ex-Grünen wird „Bestechlichkeit“ und „Missbrauch der Amtsgewalt“ vorgeworfen. Laut Staatsanwaltschaft soll der 61-Jährige in der Zeit von Rot-Grün in Wien für das Herbeiführen von Gemeinderatsbeschlüssen zu Flächenwidmungen Spenden an seinen Verein „S2Arch“ angenommen bzw. gefordert haben.