Aufnahmestopp für Asylzentrum in Spielfeld

Gemeinsam mit Landesrätin Doris Kampus, Bürgermeister Reinhold Höflechner und Vize-Polizeichef Joachim Huber machte er sich ein Bild von den Zuständen in Spielfeld. „Diese Zelte dürfen nicht zu einem Dauerzustand werden. Aber es zeigt sich auch immer deutlicher, dass das Asylsystem missbraucht wird und in der bestehenden Form versagt hat. Wenn in Österreich die zweitmeisten Asylwerber in der ganzen EU ankommen, dann kann es so nicht weitergehen.“