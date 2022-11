Katy Karrenbauer bei „Promi Big Brother“ dabei

Die TV-Serie „Hinter Gittern - Der Frauenknast“ machte Katy Karrenbauer bekannt, jetzt nimmt sie an der Realityshow „Promi Big Brother“ teil. Am Freitag um 20.15 Uhr steht live bei Sat.1 der Einzug an, wie der Sender am Donnerstag mitteilte. Dort begibt sich Karrenbauer (59) mit anderen mehr oder weniger Prominenten unter 24-stündige Kamerabeobachtung - abgeschottet von der Außenwelt.