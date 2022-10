Micaela Schäfer zieht ins „Promi Big Brother“-Haus

Die Stars ziehen in diesem Jahr zum Start der Fußball-WM in eine Behausung, die an ein Fußballstadion erinnert. Wie in jeder Staffel werden die Bewohner 24 Stunden am Tag von Kameras beobachtet und müssen verschiedene Challenges meistern. Wer als letzter Bewohner übrig bleibt, gewinnt 100.000 Euro.