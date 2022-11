Schimmel, Skandal, Schließung: Neustart im Museum

Acht Jahre lang war das Haupthaus des Kärntner Landesmuseums geschlossen! Nach gut zwei Jahren Bauzeit wird es am Sonntag neu eröffnet: Adaptierte Räume zeigen in Klagenfurt eine neu aufbereitete Ausstellung unter neuem Namen: Kärnten Museum. Der Wandel wird zum Programm in dem Haus, das schon bittere Zeiten und Skandale erleben musste.