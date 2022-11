Mit SUV in Weihnachtsparade gerast: Lebenslänglich

Darrell Brooks war am 21. November 2021 in der 70.000-Einwohner-Stadt Waukesha mit seinem SUV in eine Weihnachtsparade gerast. Er tötete sechs Menschen und verletzte Dutzende weitere. Der in der Vergangenheit wiederholt wegen Gewalttaten festgenommene Mann leidet nach Angaben seiner Familie unter psychischen Problemen.