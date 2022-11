Untreuer Mitarbeiter (36) stahl 80 Baustahlgitter

Was der Verdächtige mit seiner Beute genau vorhatte, ist nicht bekannt. Der 36-Jährige aus Ottnang/H. musste bei seinem Diebstahl aber gehörig schwitzen. Denn er stahl mit einem ahnungslosen Begleiter insgesamt 80 Baustahlgitter von seinem Arbeitgeber in Ort im Innkreis. Dazu fuhr er frech am hellichten Tag mit einem Traktor vor.