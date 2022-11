Jugendbande verprügelte wehrlose Obdachlose

Gewaltvideo geteilt

Dann begingen die Kriminellen aber einen fatalen Fehler: Das Video ihrer feigen Angriffe teilten sie auf sozialen Medien. Eine Person, die es erhalten hatte, wandte sich an eine Vertrauensperson, die wiederum Anzeige erstattete. So flog die furchtbare Tat schlussendlich auf, und die damals noch Verdächtigen wurden in Untersuchungshaft genommen.