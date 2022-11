Profi-Kletterer sanieren 55 Meter hohen Kirchturm

400 Dachziegel

So richtig genießen konnten das die zwei Höhenarbeiter freilich nicht. Denn es gibt reichlich zu tun. Nicht weniger als 400 Dachziegel müssen neu verankert werden. Grund für die Reparatur in luftiger Höhe sind einige Sturmschäden; Dachplatten am Turmdachgrat haben sich gelöst. Drei Tage lang waren zwei mit Seilen gesicherte Höhenarbeiter bereits im Einsatz, ein weiterer folgt noch. Dass es nicht noch mehr werden, war nach einer Kontrolle des Dachs und des Turmkreuzes klar. Es wurden keine zusätzlichen Schäden festgestellt.