Fahrer ließ verletztes Mädchen nach Unfall zurück

Am 5. November soll ein unbekannter Pkw-Lenker eine 16-jährige Tretrollerfahrerin in Kapfenberg touchiert haben. Das Mädchen erlitt Verletzungen an der Hüfte und im Gesicht. Nachdem der Fahrer ein paar Sätze mit der 16-Jährigen gewechselt hatte, fuhr er weiter. Die Polizei Kapfenberg sucht nun nach Zeugen.