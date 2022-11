Mit der „Krone“ zum Kremser Adventzauber

Lassen Sie sich in der Vorweihnachtszeit von einer der längsten und schönsten Fußgängerzonen im ganzen Land verzaubern! Flanieren, genießen und shoppen im stimmungsvollen Ambiente der Kremser Innenstadt! Von 24. November bis zum 24. Dezember lädt hier die Adventmeile mit traumhaft geschmückten Shops, Weihnachtshütten, Genuss, Handwerk und Live-Acts zum Verweilen ein. Eine Besonderheit beim heurigen Adventzauber sind die Öffnungszeiten so mancher Geschäfte und Lokale: Auch sonntags können Weihnachtsgeschenke in aller Ruhe besorgt werden.