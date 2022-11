Spitalsmisere: „Spirale dreht sich abwärts“

Pro Patient hat Kinderarzt George Zabaneh in der Ambulanz 6 Minuten Zeit. Es bleibt noch nicht einmal Zeit die Toilette aufzusuchen. Und auch in anderen Abteilungen kracht es. Das Dienstrad in der Pädiatrie könne man nur mit Ach und Krach und durch Assistenzärzte am Laufen halten. Auf der Neonatologie haben neben dem Primar zwei weitere Fachärzte gekündigt. Außerhalb der Kernarbeitszeit (8-14 Uhr) sind nur 6 Fachärzte (plus Assistenzärzte) in den städtischen Kliniken für Notfälle da. Indes versucht der WIGEV in den Bundesländern Pflegekräfte abzuwerben. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.