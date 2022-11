Illegal gehaltener Polarfuchs in NÖ gerettet

Ein junger Polarfuchs namens „Wukk“ ist Ende Juli aus einer illegalen Privathaltung in Niederösterreich gerettet worden. Das Tierbaby wurde laut der Tierschutzorganisation Vier Pfoten völlig unzureichend gehalten und von den Behörden schließlich ins Tierheim nach Vösendorf gebracht. Nachdem er vier Monate lang aufgepäppelt wurde und alle Impfungen erhalten hatte, reiste „Wukk“ am Mittwoch in eine Wildtierstation nach Deutschland, die von Vier Pfoten geführt wird.