„Tirol war eine fantastische Zeit“, sagt Radoslaw Gilewicz hier im Video-Interview mit Michael Fally. Tatsächlich schoss er als „Radogoal“ in den 00er-Jahren - auch für die Austria und Pasching - die Netze der Bundesliga-Tore nötig. Am Rande des „Star Revivals“ sinniert er in unserem Studio auch über die polnische Nationalmannschaft. Gilewicz, bis vor Kurzem Co-Trainer des polnischen Teams, meint: „Natürlich wird bei der WM viel von Lewandowski abhängen - ob es seine letzte WM sein wird, weiß man bei Robert nie so genau. Aber wir haben noch einen anderen Riesen-Spieler.“