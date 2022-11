Bande hielt gesamte Südsteiermark in Atem

Steht ein Täter mit einem Mord in Zusammenhang?

Was ihn weiters beunruhigt: Unter der Tätergruppe soll sich - so wird gemunkelt - auch ein Mann befinden, der mit einem Mord im Ausland in Zusammenhang gebracht wird. „Das ist für das Wohlbefinden nicht gerade förderlich, wie man sich vorstellen kann. Da möchte man Frau und Kinder am liebsten gar nicht mehr alleine lassen.“ Der Südsteirer hat nun beim Haus in Sachen Sicherheit aufgerüstet, Schlösser getauscht und eine Alarmanlage installiert.