Üble Hass-Kommentare nach verlorenem EM-Finale

„Nach dem Spiel, als ich auf mein Handy geschaut habe, da habe ich so Hate-Kommentare abbekommen beziehungsweise haben einige Leute geschrieben: Ja, warum wirst du eingewechselt? Wie kann man so hin und her joggen?“, verrät die 22-Jährige von Eintracht Frankfurt im letzten Teil der TV-Dokumentation „Born for this - mehr als Fußball“, die ab Samstag (auf Sky, MagentaTV und MagentaSport sowie bei discovery+) ausgestrahlt wird.