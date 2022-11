Mair fordert „ÖVP-Aufschrei“ nach Wöginger-Vorstoß

Weiters will man etwa mit einer schriftlichen Anfrage an die neue Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) unter anderem die langen Wartezeiten im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie aufs Tapet bringen, führte die grüne Landtagsabgeordnete Petra Wohlfahrtstätter aus. Auch Fragen zu Maßnahmen, um die soziale Ungleichheit bei Kindern zu verringern oder nach „Hitzeaktionsplänen im Gesundheitsbereich“ möchte man in den Landtag einbringen.