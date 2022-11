Brandstiftung? Dreimal Alarm in Klagenfurt

„Wir stehen seit 18 Uhr im Dauereinsatz. Angefangen hat alles mit einem Müllcontainerbrand in Waidmannsdorf. Eine halbe Stunde später mussten wir dann in der Nähe einen weiteren Container löschen und dann brannte es noch einmal“, berichtet Branddirektor-Stellvertreter Wolfgang Germ von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Aber das war noch nicht alles. Fast zeitgleich ereignete sich dann noch ein Verkehrsunfall beim Knoten Klagenfurt Nord und in Großbuch hatte ein Traktor in einem Wirtschaftsgebäude Feuer gefangen.