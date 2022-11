Bereits 45 Prozent mehr Einbürgerungen als 2021

Höchste Zuwächse in Vorarlberg

In acht Bundesländern wurden von Jänner bis September 2022 mehr Personen eingebürgert als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die relativen Zuwächse waren in Vorarlberg (+ 47,4 Prozent) am höchsten, gefolgt von Kärnten (+ 46,0 Prozent), Wien (+ 33,6 Prozent) und der Steiermark (+ 31,0 Prozent). Im Burgenland (- 7,6 Prozent) gab es im Vergleich zum Vorjahr weniger Einbürgerungen.