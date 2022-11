Lustenaus Teixeira wäre ein Fall für Peter Stöger

Dass Teixeira mit seinen Leistungen bei anderen Klubs Begehrlichkeiten auslöst, ist kein Geheimnis. Sky-Experte Peter Stöger: „Er ist ein super Typ. In Lustenau werden sie einiges zu tun haben, um seinen Aufenthalt zu verlängern. Wenn ich irgendwo als Trainer andocke, würde ich ihn sofort anrufen.“ Mit sechs Treffern und acht Vorlagen ist Teixeira nicht nur der beste Torschütze und Assistgeber der Austria, sondern mit 14 Punkten auch der Topscorer der Liga. Noch vor Größen wie Burgstaller, Adamu oder Okafor. „Für mich persönlich ist es wichtig, dass ich diese Punkte habe. Aber ohne mein Team wäre ich nicht so weit gekommen“, so der Unterschiedsspieler, der bis Juni 2024 unter Vertrag steht.