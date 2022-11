Steirische Unis rufen zu Groß-Demo in Graz auf

Die steirischen Unis gehen auf die Barrikaden. Unter dem Motto „Unis auf Sparflamme heißt Zukunft auf Sparflamme“ organisieren die fünf Hochschulen am Dienstag um 13 Uhr in der Grazer Innenstadt eine gemeinsame Großkundgebung. Der Grund sind die Löcher, die von der Teuerungswelle in die Budgets der Universitäten gerissen wurden.