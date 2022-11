Rennweger Gedenktafel ist wieder heimgekehrt

Marmortafel der Gemeinde Rennweg am Katschberg, lange verschwunden und im Sommer bei den Unwettern in Treffen gefunden. am 11.11.22 feierlich montiert worden. vlnr.: Amtsleiter Martin Brandstätter, Gernot Kircher, Altbgm LR außer Dienst Johann Ramsbacher, Altbgm Willfried Dulling, Bgm Franz Aschbacher, Manfred Peitler, Tourismus Ehrenobmann Adolf Lackner

(Bild: ROLAND_HOLITZKY)