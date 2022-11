Seefeld: Langläufer und Biber sind nun glücklich

Biberbeauftragte kam zu Lokalaugenschein

Im Sommer 2022 hat der fleißige Nager allerdings erneut tolle (Stau)arbeit geleistet. Die Sorgenfalten der Touristiker wurden größer, weitere Haare verfärbten sich deswegen in Richtung Grau. So trafen sich dann im September die Verantwortlichen und die Biberbeauftragte des Landes Tirol vor Ort zur Lagebeurteilung. Der Biber selbst wohnte dem Lokalaugenschein angeblich neugierig aus der Ferne bei. Mit ruhigem Puls, denn in Biberkreisen hat sich der Schutzstatus der Nager schon herumgesprochen. Wenn sich so viele gescheite Menschen treffen, gibt es in der Regel eine Lösung.