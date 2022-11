Der Landeshauptstadt droht bald ein Budget-Fiasko

Konflikt zwischen Liesnig und Scheider

Liesnig attackiert Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) als Personalreferenten. „Die Personalkosten liegen bei 120 Millionen Euro und werden eher höher als geringer. Er muss in seinem Umfeld endlich für Ordnung sorgen.“ Scheider kontert: „Das Finanzressort liegt seit 2015 in den Händen der SPÖ. Es hat immer geheißen, wir seien langfristig saniert. Dem ist nicht so. Wenn wir uns nicht bald auf ein Budget einigen, wäre das ein Fiasko. Es würde kein Sportverein mehr eine Förderung erhalten.“