Gibt es in Hof eine illegale Mülldeponie?

Die Vorwürfe wiegen schwer. Seit mehreren Jahren soll es am Hammerlweg in Hof eine illegale Mülldeponie geben. Immer wieder sollen Asphalt, Abbruchmaterialen und Schutt mitten in ein Waldstück gekippt werden. Und: Die vermeintliche Deponie soll sich mitten in einem Quellenschutzgebiet befinden. Nach Anrainer-Beschwerden hat Gemeindevertreter Helmut Danzl (SPÖ-Fraktion) nun Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft gemacht. Ein Ermittlungsverfahren läuft. Laut Danzl weiß Ortschef Thomas Ließ (ÖVP) bereits seit 2018 von den Vorgängen – und habe nichts unternommen.