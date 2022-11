Feueralarm: Bergretter-Duo evakuierte 100 Urlauber

Mehr als 200 Urlauber mussten in Tirol in der Nacht auf Freitag bei zwei Bränden in Beherbergungsbetrieben in Fulpmes im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) bzw. in Hintertux im Zillertal evakuiert werden. Beim Einsatz im Stubai halfen zwei Bergretter bei der Räumung eines Apartmenthauses tatkräftig mit.