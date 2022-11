100 Gäste flüchten bei Brand aus Appartementhaus

Einsatz für die Feuerwehr am Donnerstagabend im Tiroler Stubaital: Nachdem ein Brandmelder in einem Appartementhaus in Fulpmes Alarm ausgelöst hatte, liefen rund 100 Gäste ins Freie und brachten sich in Sicherheit. Die Florianis konnten glücklicherweise rasch Entwarnung geben.